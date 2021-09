Pour Daniel Craig, James Bond ne devrait pas être interprété par une femme

Une femme dans le rôle de James Bond ? L'idée a longtemps tourner sur la toile et l'arrivée de Lashana Lynch (qui interprète Naomi dans No Time To Die) a définitivement fait bouger les lignes au sein de la franchise. Alors que des acteurs tels que Idris Elba, Henry Cavill ou encore Regé-Jean Page étaient pressentis pour succéder à Daniel Craig et reprendre le rôle culte de l'agent secret, l'acteur qui, pendant plus de 10 ans, a interprété James Bond s'est exprimé sur la possibilité de voir une femme incarner le rôle mythique.

"Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il devrait y avoir des rôles tout aussi bien que James Bond, mais pour une femme ?"

Naomi, interprétée par Lashana Lynch

"La réponse est très simple. Il devrait y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il devrait y avoir des rôles tout aussi bien que James Bond, mais pour une femme ?", a t-il ainsi déclaré à RadioTimes lors d'une interview.

Alors qu'Hollywood tente de plus en plus de mettre les femmes (actrices comme productrices en avant), la position de Daniel Craig est claire : pourquoi donner aux femmes des rôles déjà écrits ? Pourquoi ne pas écrire et créer des rôles sur mesure qui les mettraient tout autant en avant ? Pourquoi chercher à remplacer des acteurs par des actrices lorsque ces dernières pourraient s'épanouir dans des rôles sur mesure ?

Il faudra faire preuve de patience avant de voir qui succèdera à Daniel Craig. En attendant, No Time To Die (dernier film de l'acteur au sein de la franchise) sortira en salle le 6 octobre prochain.