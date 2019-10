Pour conserver ses tenues de scène, Harry Styles a recours à la cryoconservation !

Il est de retour ! Harry Styles nous revient avec un nouveau single, Lights Up - qui marque une nouvelle ère. Avec son premier album, l'artiste a parcouru le monde, arborant des tenues de scène toutes plus audacieuses les unes que les autres. Et justement, il y tient ! Pour les conserver, l'interprète de Sign of The Times ne plaisante pas : il a recours à la cryo conservation. On vous explique.

Comment Harry Styles conserve t-il ses costumes ?

"Ça ressemble à un gigantesque réfrigérateur, une chambre froide", explique t-il au magazine GQ. "Je ne peux pas vous dire où il se trouve, mais tout est conservé. Tous les vêtements ont été cryogénisés à temps pour les conserver". Le plus souvent, cette méthode de conservation est réservée aux êtres vivants. Mais rien n'est trop beau pour des tenues de scène comme les siennes !

De quoi s'inspirer quand viendra le moment de remballer nos vêtements d'été pour ressortir nos manteaux...