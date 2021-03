Pour Clique, Louane se confie sur le harcèlement (VIDEO)

La vie d'artiste n'est pas toujours rose. Alors que Louane vient de faire son grand retour avec l'album Joie de Vivre, la jeune artiste a, pour l'émission Clique, pris le temps de refléter sur ses débuts. Tandis que Pomme a levé le voile sur les coulisses de l'industrie musicale dans une lettre ouverte publiée via Médiapart, Louane s'est quant à elle confiée sur l'époque où elle fut victime de harcèlement mais aussi de manipulation au sein de l'industrie. « Pomme déjà, c'est une amie à moi. On se connaît depuis des années maintenant, on est assez proches. Je la rejoins entièrement sur son discours », commence l'artiste.

La réaction de @louane au témoignage de @Pommeofficial au sujet des violences sexistes et sexuelles dans l'industrie de la musique ????#Clique, le dimanche en clair sur @canalplus pic.twitter.com/iHIqgjUuZZ — Clique TV (@cliquetv) February 28, 2021

Elle poursuit : « On en parlait avec mon équipe avant de venir, en se disant... Honnêtement, qui peut dans cette pièce lever la main en disant : "Dans ce milieu, je n'ai pas vécu de harcèlement ?" Personne. On était cinq. C'est rien... et c'est énorme à la fois ». Plus que jamais, les artistes s'élèvent contre ce type de comportement, espérant qu'un jour, cela fera une différence.