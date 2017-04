C’est votre soirée ! Avec un zénith rempli d’auditeurs de Virgin Radio, vous imaginez bien qu’on ne pouvait pas vous laisser partir sans que vous ne soyez à l’honneur. Dans la salle, avant que les lumières ne se baissent et que tout le monde ne se lâche, vous avez été nombreux à vous prendre en photo : selfies, ambiance survoltée et excitation sont au programme de cette nouvelle édition et clairement, vous vous êtes mis sur votre 31 ! La preuve en images.

Le public & le soleil au RDV ! Le public commence a débarquer @ZenithNantes ! ???? #Electroshock pic.twitter.com/0ZGt7XVCnr — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Les amis c'est Jour-J, on débarque au Zénith de Nantes avec la plus grosse soirée électro de France, #Electroshock ! #virginradio pic.twitter.com/0PFNSMG4AL — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Les auditeurs Vendéens sont en route avec Nathalie pour #Electroshock à Nantes ???? pic.twitter.com/qjQ7y3xwBr — Redac VirginRadio85 (@virginradio85) 7 avril 2017

H-1 avant #Electroshock ! Les Nantais sont au rendez-vous ???????????????? pic.twitter.com/A6kcqxmJgz — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Vous êtes déjà très nombreux au @ZenithNantes et pour vous remercier on vous offre vos casquettes #Electroshock ???? pic.twitter.com/bdiFXUamN9 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Bien arrivés à #Nantes, les invits pour #Electroshock dans la poche ! pic.twitter.com/XHMHsEXsg3 — Sébastien Ganzer (@SebGanzer) 7 avril 2017

Et le plus beau, c'est que tout ce petit monde pourra réagir tout au long de la soirée grâce au Tweetwall mis en place pour l'occasion ! N'oubliez pas le hashtag #Electroshock pour commenter la soirée ou pour la suivre en direct sur les réseaux sociaux !