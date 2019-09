Post Malone : Regardez son clip Saint-Tropez tourné... aux Etats-Unis (VIDEO)

Le 6 septembre dernier, Post Malone révélait au public son nouvel album Hollywood's Bleeding. Un opus qui n'est pas passé inaperçu puisqu'il s'est directement classé numéro 1 dans le Top 200 du classement Billboard. Une entrée en beauté qui s'est suivie de près par la sortie, le 11 septembre dernier, du clip Saint-Tropez. Une vidéo de plus de deux minutes réalisée par Chris Villa dans lequel le rappeur apparaît entouré de voitures de luxe et de villas de rêve ! Seulement voilà, pour celles et ceux qui croyaient que le clip avait été tourné dans le sud de la France, c'est faux ! L'équipe de l'artiste ne s'est pas vraiment embêté avec les formalités puisque c'est aux Etats-Unis que Saint-Tropez a été filmé. On vous laisse regarder.