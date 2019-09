Post Malone : On regarde son clip pour le titre Circles

Il fait figure d'ovni dans le domaine du hip-hop ! Une affirmation qui s'est confirmée il y a quelques heures avec la sortie du clip de son dernier titre, Circles. On voit Post Malone dans une armure de chevalier en train d'évoluer dans un univers moyenâgeux qui n'est pas sans rappeler la tendance actuelle de la série Game of Thrones. Au milieu d'un champ de bataille, de flammes et de cadavres, le chanteur marche, à la recherche de sa bien-aimée, visiblement tenue prisonnière. Une sorte de Raiponce de la culture pop...

Concernant l'album Hoollywood's Bleeding, ce dernier devrait arriver d'ici quelques jours. On y retrouvera ainsi tous les nouveaux titres de Post Malone. Un troisième opus pour l'artiste qui avait manqué de perdre la vie à bord de son jet privé il y a quasiment un an tout pile. Une belle revanche pour Austin Richard Post, de son vrai nom.