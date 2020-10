Post Malone grand vainqueur des Billboard Music Awards 2020, découvrez le palmarès complet de la cérémonie ! 

La saison des remises de prix est ouverte et ce, même en ce contexte si particulier. Et justement, les Billboard Music Awards se sont déroulés cette nuit - et c'est Post Malone qui a rafflé la mise : récompensé dans la catégorie Top Artist, Top Male Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Streaming Songs Artist, l'artiste est de loin celui qui s'est le plus démarqué. Pour preuve, voici le palmarès complet !

Top Artist - Post Malone

Top New Artist - Billie Eilish

Billboard Chart Achievement Award : Harry Styles

Top Male Artist - Post Malone

Top Female Artist - Billie Eilish

Duo / Group - Jonas Brothers

Top Billboard 200 Artist - Post Malone

Top Streaming Songs Artist - Post Malone

Top Song Sales Artist- Lizzo

Top Radio Songs Artist - Jonas Brothers

Top Social Artist (Fan Voted) - BTS

Top Touring Artist - P!nk

Top R&B Artist - Khalid

Top R&B Male Artist - Khalid

Top R&B Female Artist - Summer Walker

Avec près de neufs récompenses, Post Malone est donc l'artiste qui, indéniablement, se sera démarqué cette année. On lui doit notamment Circles ou encore l'excellent Rocktar (ft. 21 Savage).