Pose, la série à voir, un indice sur la saison 2 de Validé et le retour de La Casa de Papel... Toutes les news série !

On l'attendait avec impatience et enfin, elle est là : la quatrième partie de la Casa de Papel est disponible sur Netflix de puis 9h01 ce matin - l'occasion de passer le temps pendant le confinement. Promis, aucun spoiler ici ! Souvenez-vous, lorsque nous quittions l'équipe, cette dernière était affaiblie : Lisbonne a été capturée, laissant le Professeur désemparé et donc, extrêmement vulnérable. Lisbonne le trahira t-il pour protéger sa fille ? Le professeur saura t-il gardé son sang froid ? Rien n'est moins sûr.

Imaginée par le très productif Ryan Murphy (déjà à l’origine de Nip/Tuck, Glee et American Horror Story), cette série s’évertue à raconter l’histoire touchante de jeunes gay et trans en marge de la société. La vision critique d’une époque enorgueillie par le rêve américain, incarnée dans la personne de Donald Trump, et spectatrice malheureuse de ses déboires (drogue, sida, discriminations etc.). On y retrouve aisément la signature engagée du réalisateur et sa facilité à nous introduire dans un univers finalement peu connu du grand public.

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, une saison 2 devrait également arriver dans quelques temps avec des invités exceptionnels. Un engouement autour du programme diffusé sur Canal+ qui n'a pas manqué de toucher son créateur Franck Gastambide : "J'ai pas les mots, c'est incroyable ! Merci" s'est-il exprimé sur Twitter.

La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.. ????✔️ #VALIDÉ — Franck Gastambide (@FGastambide) March 27, 2020

Depuis 16 ans, Grey's Anatomy nous rappelle qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis : nombreux sont les personnages ayant péri au fil des épisodes (Derek, Lexi, Mark...). Et justement, cette seizième saison pourrait bien mettre en péril l'avenir de l'un de ses personnages principaux : Richard Webber (qui, vous le savez, est là depuis le premier jour) a des chances de mourir.