Pomme nous offre une reprise à couper le souffle du titre Désenchantée de Mylène Farmer (VIDEO)

La première est l'une des chanteuses les plus connues de l'Hexagone et enchaîne les succès depuis plusieurs décennies. La seconde, loin d'être une débutante, s'est imposée ces dernières années comme la révélation musicale de la nouvelle scène française. Vous l'aurez compris, il est bien question de Mylène Farmer et Pomme. Même si, à première vue, rien ne semble relier ces deux artistes, l'interprète de Anxiété a souhaité rendre un bel hommage à son acolyte en interprétant une reprise de Désenchantée lors de son passage sur le plateau de Jack, sur Canal+. Un tube bien connu du grand public puisque il demeure, encore aujourd'hui, le plus gros succès commercial de l'artiste franco-canadienne.

Alors que Mylène Farmer vient tout juste de dévoiler une série-documentaire inédite sur Amazon Prime, on espère que cette dernière, très discrète dans les médias et sur les réseaux sociaux, aura la chance d'écouter la reprise de son titre. Et il faut dire que Pomme y met tout son coeur. Porté par sa mélancolie et sa douceur, le titre nous apparaît plus fort et solennel que jamais. Chaque mot compte. Accompagnée uniquement de sa guitare électrique, l'artiste dont l'album, Les Failles, a reçu la révélation de l'année aux Victoires de la Musique, nous prouve encore une fois toute l'étendue de son talent. À voir de toute urgence !