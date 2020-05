Pomme nous offre Les Oiseaux, clip tourné chez elle (VIDEO)

Le confinement a immobilisé les artistes, les obligeant à renoncer à leurs tournées. Mais, ce n'est pas pour ça qu'ils sont restés inactifs - bien au contraire ! Alors qu'Hervé à tourner le clip de Si Bien du Mal dans sa cuisine, Pomme, elle s'est sentie inspirée pendant cette période aussi étrange qu'incertaine. Ainsi, après avoir dévoilé la réédition de son album Les Failles, la voici qui nous offre l'EP Quarantine Phone Session - un EP, vous l'aurez compris, enregistré pendant la quarantaine. pour le porter, elle a choisi Les Oiseaux. C'est à découvrir sans plus attendre :

Pour accompagner ce morceau doux (joué à la Harpe), Pomme a choisi des images d'elle (et de son chien), tournées pendant le confinement. Depuis peu, le monde reprend son cours peu à peu et, en France, les oiseaux sortent de leur cage. Qui sait, les jours meilleurs sont peut-être plus proches qu'on ne le croit ?