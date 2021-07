Pomme et Terrenoire retrouvent leur âme d'enfant pour Ca Va Aller (VIDEO)

Ils sont probablement les artistes français à suivre impérativement cette année : Pomme, qui s'est imposée dans le paysage musical grâce à son album Les Failles a su séduire le public. De son côté, le groupe Terrenoire défend son premier album depuis bientôt un an. Quand le duo le plus poétique du pays rencontre le talent de Pomme, c'est pour le meilleur : en ressort Ca Va Aller, la collaboration qu'il nous fallait.

"On devait chanter cette chanson ensemble pendant un des Olympia de Pomme, cet automne, l’année en a voulu autrement. On a forcé le destin, on est allé l’enregistrer dans notre studio, il y a quelques semaines. On espère que cette chanson vous fera du bien, comme elle nous a fait du bien à nous, qu’elle sera comme un soleil en forme de battement d’air", a ainsi annoncé le groupe sur Instagram lors de la sortie du titre.

Accompagné d'un clip signé Hugo Pillard, Ca Va Aller est une ode à la joie - le genre de morceau qui, après une année aussi incertaine et compliquée, fait du bien. Parce que oui, regarder Pomme et Terrenoire courir nous donne de goûter à la liberté.