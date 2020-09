Pomme : Ecoutez son titre Vide sur Virgin Radio (AUDIO)

Après avoir dévoilé un EP intitulé Quarantine Phone Sessions il y a quelques mois ainsi que le clip, Les oiseaux, tourné depuis chez elle, la jeune chanteuse sera désormais en écoute sur la playlist Virgin Radio avec son titre Vide. Dévoilé il y a plusieurs mois dans la réédition de son album, intitulé Les failles cachées, le morceau fait partie des projets chers au cœur de la chanteuse : "En mars dernier, quand on a enregistré "Les failles", je suis sortie du studio avec 16 chansons. Au moment de choisir celles qui seraient sur l’album, après des jours à tout tordre dans tous les sens, j’ai finalement choisi les 11 titres qui composent "Les failles" (...) mais je savais que je voulais donner une place aux 5 autres chansons aussi, et que je voulais qu’elles voient le jour dans la foulée de l’album. Ce sont les Failles cachées. peut-être les plus intimes, les plus violentes de toutes".

Totalement inscrit dans l'univers musical de Pomme, Vide aborde les thèmes de l'anxiété et du corps. Un titre fort à écouter sur les ondes de Virgin Radio dès à présent. Quant aux projets futurs de la jeune chanteuse, cette dernière sera en concert à l'Olympia le 30 novembre prochain. Un rendez-vous immanquable et, malheureusement pour nous, déjà complet !