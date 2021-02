Pomme : Ecoutez le remix de son titre Les cours d'eau sur Virgin Radio !

Il y a quelques semaines, elle remportait le titre d'Artiste féminine de l'Année lors des Victoires de la Musique 2021. Devenue en quelques années l'une des chanteuses les plus en vogue du moment, Pomme est de retour avec un remix de son titre Les cours d'eau, dévoilé dans une réédition de son album Les failles, paru en 2019. L'occasion pour la jeune française âgée de 24 ans de faire son entrée dans la playlist de Virgin Radio grâce à ce nouveau morceau beaucoup plus rythmé et dansant que l'original. Accompagnée de Oklou, l'artiste nous offre un projet ambitieux et éloigné de son univers habituel. Une belle prise de risque qui semble payer puisque l'on pourra désormais l'écouter sur nos ondes. Et au cas où vous le rateriez, vous pouvez toujours en profiter ici !