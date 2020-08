Pomme : Découvrez le nouveau clip animé de Grandiose (VIDEO)

Voilà une nouvelle qui devrait faire le bonheur des 372 000 abonnés de Pomme ! Après avoir dévoilé un EP intitulé Quarantine Phone Sessions il y a quelques mois ainsi que le clip, Les oiseaux, tourné depuis chez elle, la jeune chanteuse est de retour avec un nouveau projet. Cette fois-ci, c'est pour le magnifique titre Grandiose que la jeune fille originaire de Lyon s'épanche sur un problème de société qui touche beaucoup de personnes. Celui sur le désir d'enfant lorsqu'on est une femme lesbienne et que la société nous dit qu'il faut faire une croix dessus. Un sujet qui semble tenir particulièrement à cœur de l'autrice-compositeur-interprète qui est ouvertement homosexuelle. "Quand je suis tombée amoureuse d’une fille, j’ai eu l’impression que je ne pouvais plus avoir d’enfant parce que c’était pas ce que la société attendait de moi en tant que femme lesbienne. La maternité est une pression dingue pour les femmes. Aujourd’hui j’ai fait la paix avec ça, mais déconstruire ça a été plus difficile que de déconstruire l’hétérosexualité." précise la jeune femme dans les colonnes de Têtu. Un joli message pour l'interprète de Ceux qui rêvent...