Pomme : Découvrez Anxiété, son titre émouvant (VIDEO)

Il y a quelques jours, elle remportait le trophée d'Album Révélation de l'Année aux Victoires de la Musique 2020. Avec son opus Les Failles, Pomme semble faire l'unanimité auprès du public et des professionnels du milieu. Dans son opus sorti le 1er novembre 2019, l'artiste y exposer ses angoisses, ses peurs mais aussi ses bonheurs. Bref, la jeune chanteuse de 23 ans se livre et ça ne laisse personne indifférent. Claire Pommet, de son vrai nom, nous offre désormais le titre Anxiété. Déjà visionné plus de 800 000 fois sur YouTube, dans lequel elle nous montre une voix forte et fragile à la fois. Grâce à son esthétique moderne et dans l'air du temps façon Billie Eilish, cette dernière espère bien conquérir les foules. Une ambition que Virgin Radio espère l'aider à atteindre en intégrant son morceau émouvant à la playlist diffusées sur nos ondes.