Pomme continue l'exploitation de son album avec le titre engagé Les séquoias (AUDIO)

Il y a quelques mois, elle remportait le titre d'Artiste féminine de l'Année lors des Victoires de la Musique 2021. Devenue en quelques années l'une des chanteuses les plus en vogue du moment, Pomme continue l'exploitation de son très réussi album les failles, dévoilé en 2019. En effet, après les titres anxiété ou grandiose, c'est avec le morceau Les séquoias que la jeune artiste âgée de 24 ans a décidé de surfer sur le succès de son dernier opus. Une chanson engagée dans laquelle la chanteuse se fait la porte-parole de la planète et aborde le sujet très préoccupant des dangers climatiques. Renvoyé aux radios dans une version de 2 minutes 45, ce titre évoque le fait de profiter de la nature avant qu'il ne soit trop tard. "Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias / J'ai respiré en entier pour une fois / Et envoyé deux milles prières au vent / Pour nous sauver de toutes les peines d'avant / Avant, la rivière asséchée / Avant que tout soit emporté / Je veux retourner dans l'allée / Entendre les séquoias chanter" interprète Pomme qui nous transporte ainsi dans son univers avec des paroles plutôt mélancoliques. Un titre écrit par la française qui nous offre ici un aparté sur sa vision de l'écologie. On vous laisse juger par vous-mêmes !