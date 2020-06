Pomme choisit La Lumière en guise de prochain single

Pomme est de loin le phénomène de l'année : la jeune artiste s'est imposée avec son album Les failles avant de remporter une Victoire de la Musique. Celle qui aurait dû faire la première partie de Céline Dion aux Vielles Charrues cette année continue de défendre la réédition de son excellent album et cette fois, elle a opté pour La Lumière - un morceau doux qui évoque la difficile maladie d'Alzheimer

En écrivant Les Failles comme si personne ne l'écouterait, Pomme a su se livrer en profondeur et aborder des thèmes qui, le plus souvent, sont inattendus. Et c'est justement ce qui a plu au public. La bonne nouvelle, c'est que la jeune artiste reprendra sa tournée dès la rentrée : elle sera en concert à l'Olympia les 23 et 30 novembre prochains.