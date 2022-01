Pomme : C'est officiel, son 3e album débarquera en 2022 !

Il y a quelques mois, elle remportait le titre d'Artiste féminine de l'Année lors des Victoires de la Musique 2021. Devenue en quelques années l'une des chanteuses les plus en vogue du moment, Pomme continue l'exploitation de son très réussi album les failles, dévoilé en 2019, ainsi que les failles cachées, la réédition de cet opus sortie quelques mois plus tard. Un beau chemin parcouru depuis ses débuts et qu'on lui souhaite encore très long dans le monde de la musique ! Agée de seulement 24 ans, l'artiste qui partage sa vie entre la France et le Canada a pris pour habitude d'emballer les foules autant qu'elle enchaîne les succès. Alors qu'elle terminait, à la fin de l'été dernier, une immense tournée des festivals, la jeune femme s'était également produite à l'Olympia en septembre 2021. Depuis, très peu d'actualités avaient fuité sur la jeune artiste. Mais ça, c'était avant un tweet publié il y a quelques jours...

"2022: 3e album" écrivait Pomme le 1er janvier dernier sur son compte Twitter. Une première prise de parole depuis quelques mois pour la jeune chanteuse qui annonce donc le projet majeur qui marquera cette année. Même si aucune information n'a été ajoutée à cette annonce on ne peut plus explicite, l'interprète de Ceux qui rêvent avait déjà précisé en décembre dernier qu'elle travaillait ardemment sur son prochain opus. Une annonce qui avait alors fait grand bruit auprès de ses fans. D'ailleurs, il semblerait que ces derniers espèrent grandement un duo avec Angèle sur ce nouvel opus. Une éventualité qui ne serait pas impossible puisque la chanteuse belge qui vient tout juste de dévoiler son album Nonante-cinq avait rejoint son acolyte sur la scène de l'Olympia lors de son passage dans la célèbre salle. Les deux chanteuses avaient alors brillé grâce à leur interprétation de Grandiose. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour un titre inédit !

2022: 3e album ???? — Pomme (@Pommeofficial) January 1, 2022

