Polo & Pan signe le succès de l'été avec Ani Kuni, certifié disque d'or !

En 2017, Polo & Pan dévoilait son premier album intitulé Caravelle. Un disque d'or en France, un platine à l'international et un demi-milliard de streams plus tard, le duo français fondé par Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan faisait son grand retour il y a quelques mois avec Cyclorama, leur deuxième opus. Devenus de véritables artistes incontournables de la scène mondiale, les deux DJs parisiens s'attaquaient cette fois-ci à leur berceuse d'enfance préférée avec un hymne amérindien intemporel et transgénérationnel : Ani Kuni. Un son qui a bercé notre saison estivale -ils ont d'ailleurs soulevé la foule lors du Delta Festival- et qui vient d'être certifié disque d'or grâce à ses plus de 15 millions d'équivalent streams. Des chiffres qui font littéralement tourner la tête.

Interrogés par notre rédaction lors du Delta Festival qui se tenait à Marseille du 27 au 29 août dernier, les deux membres de Polo & Pan affirment qu'ils se concentrent désormais sur les lives. Ils entameront d'ailleurs une immense tournée aux Etats-Unis -où leur notoriété n'est plus à prouver- dès le mois de décembre 2021. Inutile de préciser qu'ils y joueront Ani Kuni, un son qui, comme ils le précisaient récemment, "se rapporte à notre enfance, puisqu'on l'a découvert très jeunes". Ils ajoutent d'ailleurs que "Dans cet album, qui raconte les différentes étapes de la vie, pour nous c'est vraiment l'étape de la jeunesse, de la naïveté, et cette comptine va parfaitement avec cette ambiance très naïve et très heureuse".

Pour continuer d'écouter Polo & Pan et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios.