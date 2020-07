Polo & Pan est de retour avec Feel Good (VIDEO)

En 2018, le monde découvrait Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan, alias Polo & Pan ! Porté par le tube Canopée, leur album Caravelle s'écoulait ainsi à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Un véritable exploit pour ces deux DJ qui se rencontrent en 2012 lors d'une soirée au Baron, une célèbre discothèque située dans le 8ème arrondissement de Paris. Deux ans après son immense succès, le duo français a décidé de dévoiler Feel Good, un nouvel EP composé de quatre titres qui sentent bon l'été.

Toujours là où on ne les attend pas, Polo & Pan nous ont surpris avec ce nouveau projet disponible depuis le 3 juillet dernier. Entré en playlist sur Virgin Radio, le titre Feel Good a également bénéficié d'un clip animé dans lequel on retrouve deux personnages en train de danser à la manière d'une comédie musicale (voir ci-dessus). Quant aux trois autres titres, là-aussi le rêve et le voyage sont au rendez-vous. Des sons qui nous offrent une expérience de lecture unique et qui nous prouvent, une fois de plus, que les deux artistes français ne nous déçoivent jamais.