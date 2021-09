Polo & Pan en concert le 03 novembre 2022 au Zénith de Paris avec Virgin Radio !

On se souviendra de l’été 2021 comme celui de 'Ani Kuni’ tube et premier extrait de ‘Cyclorama’ le 2ème album de Polo & Pan. Il suit la lignée de leur premier album ‘Caravelle’, unanimement salué et récompensé en France et à l’international, qui les a mené à une tournée exceptionnelle aux quatre coins de la planète. ‘Ani Kuni’, déjà certifié single d’Or et top 10 des classements streaming accompagne 'Cyclorama', un voyage musical qui nous porte à travers les cycles de l’existence humaine : de la naissance, à la mort… jusqu’à la transcendance ! Si Ani Kuni vous a fait danser tout l'été alors, bonne nouvelle : Polo & Pan vous attendent en novembre prochain pour prolonger !

Alors que les deux concerts prévus à l'Olympia de paris les 7 et 8 avril 2022 sont déjà complets, sachez que Polo & Pan compte bien célébrer le succès de ses derniers mois au Zénith de Paris ! Le 03 novembre 2022, le duo investira ainsi la scène mythique pour un concert exceptionnel avec Virgin Radio !

Pour prendre vos places, rendez-vous juste ICI !