Pollyanna McIntosh (Jadis) se confie sur le film The Walking Dead, les bandes-annonces de The Politician et Cursed, La Rebelle... Les news série de la semaine !

Il y a quelques semaines, l'épisode final de la dixième saison de The Walking Dead était dévoilé après une longue attente due à la crise sanitaire de ces derniers mois. Si ils étaient des millions a l'avoir "binge-watché", ils devraient être tout aussi nombreux à se rendre au cinéma pour admirer la future trilogie consacrée à Rick Grimes. Pour rappel, le personnage avait quitté précipitamment la saison 9 du programme lors de l'épisode intitulé What Comes After et avait été sauvé (ou kidnappé, on ne sait pas trop) par Jadis qui l'emmenait alors en hélicoptère dans un lieu inconnu.

Et c'est son interprète, Pollyanna McIntosh, qui s'est récemment confiée sur la suite du programme lors d'un entretien avec GalaxyCon. Si rien a été confirmé quant à sa présence dans les films, cette dernière a affirmé qu'elle était "très intriguée par ce qu’il arrive après l’hélicoptère". Un indice de taille qui pourrait nous laisser croire qu'elle aurait un rôle primordial à jouer dans ces nouveaux projets. Attendu pour 2020, il faudra attendre la sortie du premier volet pour avoir confirmation. Encore un peu de patience...

La pandémie de Coronavirus a stoppé les tournages mais, avec la chance, les acteurs de Grey's Anatomy pourront bientôt reprendre la route des studios. Pour l'heure, il est toujours difficile de savoir ce qu'il en sera de cette 17 ème saison (notez que quatre épisodes de la précédente n'ont pas pu être tournés) mais, ce n'est pas une raison pur délaisser le show, bien au contraire !

Pour connaître les 10 choses à savoir absolument sur la série médicale, cliquez ICI.