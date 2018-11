Polaroid de Jonas Blue, c'est votre son #VirginFriday ! 

Après s'être entouré du duo Jack & Jack sur le titre Rise, Jonas Blue récidive et s'offre la voix de Liam Payne et Lennon Stella pour son nouveau morceau, Polaroid. Un son entêtant qui, on doit admettre, met plutôt de bonne humeur. On apprécie la participation de la chanteuse canadienne âgée seulement de dix neuf ans. Et pour ceux à qui son titre de voix parait familier, eh bien c'est normal car Lennon Stella fait partie du casting de la série à succès, Nashville. Le DJ londonien sait donc s'entourer des jeunes talents et continue son tour de force avec cette nouvelle pépite qui s'apprête à inonder les ondes. On aime. On valide et c'est bien pour ça qu'on vous le propose pour ce #VirginFirday. Polaroid, c'est à écouter toute la journée sur Virgin Radio !