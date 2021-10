Pokémon : Un nouveau jeu pour 2022 ?

C'est probablement la franchise la plus connue (mais aussi la plus rentable) de notre génération : depuis plus de 20 ans, Pokémon continue de nous étonner, proposant chaque fois de nouveaux jeux excitants. Or, alors que les joueurs pourront découvrir le 19 novembre prochain les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante, il semblerait que de nouveaux jeux soient en préparation. La possible sortie ? Automne 2022 ! Explications.

Avant toute chose, sachez que rien n'est officiel ou confirmé. Vous l'aurez compris, le conditionnel est de mise : selon la source qui aurait dévoilé l'information, Game Freak serait en plein développement. Et le jeu qui, on s'en doute, a le plus de chance d'upgrader n'est autre que Pokémon : "La neuvième génération est bien en développement et vise une sortie pour 2022 mais nous ne savons pas si les plans tiennent toujours", peut-on ainsi lire dans les colonnes de melty.

Alors, info ou intox ? Visiblement, chez les joueurs, les avis sont mitigés : il y a ceux qui pensent qu'inévitablement, rien ne sortira l'an prochain. Rappelons que la tradition reste d'espacer les grosses sorties de trois ans. Aussi, Game Freak semble s'être tourné vers un studio externe pour développer les versions Perle et Diamant...

Verra t-on de nouveaux jeux arriver l'an prochain ? Seul le temps le dira...! En attendant, les fans de la franchise seront servis d'ici un mois.