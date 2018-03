Pokemon Go : Vous voulez attraper les Pokémon légendaires ? On a la solution !

On ne va pas se mentir : depuis que Pokémon Go a été lancé, on a largement eu le temps de faire le plein de Nosferapti, de Roucool et de Piafabec. Non vraiment, on a de quoi former quelques équipes de foot avec tous les Pokémon dits "simples" qu'e lon a pu attraper. Mais maintenant qu'on a un Pokédex bien rempli, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on aimerait bien passer à l'étape supérieure. Oui, on aimerait bien -enfin- attraper des Pokémon légendaires comme Mewtwo, Artikodin ou, soyons fous, Sulfura. Mais la question reste de savoir comment s'y prendre.

Comment attraper les légendaires ?

Il paraît que Mewtwo aurait été aperçu à Time Square (New York) mais, à moins d'aller le vérifier par nous-mêmes (et on n'en a pas tous les moyens), il est difficile de savoir si, oui ou non, le Pokémon s'y cache. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que JAMAIS vous ne rencontrerez un Pokémon comme celui-ci (ou un autre légendaire, d'ailleurs) en vous baladant au hasard. Ils n'apparaissent pas par hasard et le plus souvent, ils sont capturables dans le cadre d'opérations spéciales. On s'explique : Niantics a récemment admis qu'à moins d'un évènement particulier (comme des safaris organisés ou des tournois mensuels, par exemple), ils ne seraient pas disponibles.

On aurait aimé vous dégainer le tuto parfait pour les ajouter à votre collection Mais la vérité, c'est qu'il faudra attendre que Niantics nous fasse le "cadeau" de les rendre disponibles. Mais l'info principale, c'est que même s'ils sont légendaires, ils ne sont pas des mythes : oui, vous aurez (un jour) une chance de les capturer.