C'était à prévoir, il y a avait peu de chances pour que Niantic laisse passer Halloween sans marquer le coup. Déjà l'an dernier, l'application s'était mise aux couleurs de la fête, ne manquant pas de disperser quelques petites attentions ça et là - les bonbons, vous vous souvenez ? Cette année, Pokémon Go réitère, promettant des surprises encore plus grosses (et, accessoirement, encore plus plaisantes pour les joueurs). En même temps, tout est bon pour pousser les dresseurs à faire leur grand retour sur l'application.

Ainsi, la Pokemon Company International a fait savoir que "quelques petites choses sympatiques feraient leur apparition au cours du mois d'octobre". Et parce qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'entreprise a même annoncé de "nouveaux Pokémon" afin de remplir les pokédex. Du côté des joueurs, on espère voir la troisième génération apparaître. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée et de nouvelles informations devraient être délivrées. En attendant, préparez vos pokéballs, vous devriez en avoir besoin. Et puisqu'il faut patienter tranquillement, profitez-en pour découvrir quel type de dresseur vous êtes !