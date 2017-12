Pokemon Go : Tout ce qu'il faut savoir de l'évènement spécial Noël

A force, on a fini par prendre l'habitude : à chaque occasion spéciale, Pokémon Go trouve le moyen de satisfaire ses joueurs. Si certains ont connu quelques petits déboires avec la météo récemment, d'autres seront ravis d'apprendre que jusqu'au 25 décembre, l'application leur offrira un Incubateur d’œuf dès qu'ils activeront le premier pokéstop sur le passage. Autre petite nouveauté, quelques Pokémon seront disponibles ! Préparez-vous donc à attraper Milobellus, Sharpedo, ou Phogleur - oui, les Pokémon de troisième génération sont bel et bien là.

Puisque c'est Noël, Niantic ne s'est pas arrêté là - on ne plaisante pas avec les Fêtes, sachez-le. Toujours est-il que la Boutique Pokémon Go réserve ce qu'elle considère comme les "plus grosses offres de l'année" - à écouter Niantic. Au programme, des incubateurs, des boîtes spéciales et même des leurres. Et ce n'est pas fini ! Vous savez ce qu'on dit, quand il n'y a plus, il y en a encore. Après Noël, Niantic poursuivra sa distribution de cadeaux avec des boîtes contenant des Pass de Raids Premium, rien que ça. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces petites surprises vous pousseront à mettre le nez dehors et à vous bouger pour éliminer les 15 parts de bûches et les blinis engloutis. Alors, elle n'est pas belle la vie ?