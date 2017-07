Encore une super nouvelle pour tous les dresseurs ! Alors que certains essaient toujours d'ajouter Artikodin et Lugia - les deux premiers Pokémon légendaires disponibles - à leur Pokédex, la société Niantic est prête à faire passer la vitesse supérieure aux joueurs de Pokémon Go dans les prochains jours. Que se passera-t-il une fois que les raids légendaires et les bonus auront été prolongés jusqu'à ce week-end ? Eh bien il faudra continuer à surveiller les Arènes car Sulfura et Electhor qui débarquent très bientôt dans le jeu ! Les dates précises de leur venue ont été annoncées, Virgin Radio vous les donne juste en dessous.

Pour tous ceux qui sont fans du Pokémon légendaire de type feu, Sulfura fera une arrivée fracassante dans le jeu dès le départ d'Artikodin : soit du 31 juillet jusqu'au 7 août prochain. Avec nos astuces pour battre plus facilement les Légendaires, vous devriez l'attraper du premier coup ! Même schéma pour Electhor : l'oiseau électrique sera disponible du 7 août au 14 août. La chasse estivale s'annonce intense donc pour les dresseurs qui reviennent en masse dans le jeu, depuis les dernières grosses mises à jour de Niantic !