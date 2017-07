Une nouvelle quête attend tous les dresseurs de Pokémon. Depuis quelques heures, comme Niantic l'avait annoncé plus tôt, Sulfura vient de faire son arrivée dans le jeu Pokémon Go. Après Artikodin (qu'il remplace) et Lugia, c'est donc le Pokémon légendaire de type feu et vol qui est disponible dans certains Raids d'arènes. Comme pour ses semblables, il faudra s'unir à plusieurs dans l'espoir de capturer cette créature tout droit sortie des flammes ! Et comme cela ne sera pas une affaire aisée, Virgin Radio est là pour vous donner ses conseils afin de l'attraper facilement.

On vous le disait plus tôt : Grolem reste le meilleur atout global dans votre équipe pour battre plus facilement tous types de Légendaires. Mais comme Sulfura est de type feu et vol, il a bien sûr des faiblesses que les autres n'avaient pas forcément ! Quelle est la meilleure équipe pour le vaincre et espérer l'ajouter bientôt à votre Pokédex ? En plus de Grolem, sont conseillés dans votre équipe de six Pokémon : Amonistar, Simularbre et Tyranocif. Si vous optez pour ces quatre-là, il vous reste encore deux places de choix pour renforcer votre team avec des Pokémon eau : Tortank, Aquali, Léviator, Lokhlass, Aligatueur, Akwakwak, Tartard, Flagadoss, Crustabri, Hypocéan, Staross... Ils seront vos meilleurs alliés contre Sulfura. Bonne chasse en attendant que Ho-Oh remplace bientôt Lugia dans les arènes !