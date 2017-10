Pokemon Go : Suicune est disponible, comment vaincre le Légendaire ?

Ça y est, la première rotation entre les chiens légendaires a eu lieu ce week-end ! Après avoir été disponible chez nous pendant exactement un mois, Entei vient de quitter l'Europe pour rejoindre l'Amérique du Nord. Il cède ainsi sa place à Suicune tandis que Raikou lui se retrouve au Japon, pour une nouvelle durée d'un mois. Si le jeu mobile Pokémon Go a prouvé à plusieurs reprises qu'il était prêt à se renouveler, l'arrivée d'un Légendaire devrait susciter à nouveau l'excitation auprès des dresseurs qui n'ont pas lâché l'appli depuis plus d'un an ! Vous voulez ajouter Suicune à votre Pokédex ? Alors suivez nos conseils pour battre le Pokémon en Raid facilement.

Suicune est désormais disponible dans votre région. Quelles astuces connaissez-vous pour capturer ce Pokémon Légendaire ? pic.twitter.com/qxfwKPAlr1 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) 30 septembre 2017

L'affrontement va être différent cette fois de tous les autres Légendaires. En effet, Suicune est le premier Pokémon légendaire de type Eau à apparaître dans le jeu, mais attention : ses attaques immédiates ne correspondent pas à son type. Comme organiser son équipe de six pour tenter de vaincre le chien légendaire ? On vous conseille - malgré ses attaques immédiates - de vous armer de Pokémon de type Plante (Florizarre, Empiflor, Noadkoko, Saquedeneu, Joliflor, Méganium...) et Electrik (Electhor, Raikou) en deuxième stratégie. Surtout évitez les Pokémon de type Roche, Sol ou Feu à moins d'être un pro de l'esquive ! Maintenant il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et croisons les doigts pour que les Raids EX avec Mewtwo reviennent bientôt !