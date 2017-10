Pokemon Go : Sortez vos parapluies, la météo arrive dans le jeu !

Avec l'arrivée d'Halloween, Pokémon Go concocte quelques surprises à ses utilisateurs. Ca, on le savait déjà. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que la météo pourrait bientôt avoir un impact sur le monde joyeux des Pokémon. Avant tout, il faut rappeler que pour l'heure, rien n'a été confirmé. En d'autres termes, ne criez pas victoire tout de suite. En fait, le site Pokemon Go Hub aurait découvert quelques lignes de codes qui, inévitablement, devraient intéresser les joueurs. Ainsi, sachez que Deoxys (Pokémon de troisième génération) devrait bientôt faire son apparition dans le jeu. Nombreux étaient les joueurs qui priaient pour un tel ajout et ils ont été entendus (AMEN) !

En ce qui concerne la météo, vous imaginez bien qu'elle ne serait pas là uniquement pour faire joli. En réalité, elle pourrait impacter le jeu dans la mesure où certains Pokémon seraient disponibles en fonction du temps. Et si Deoxys fait bel et bien son apparition, il pourra se transformer au gré de la pluie, du vent...bref, vous avez compris l'idée. Encore une fois, rien n'a été confirmé. Mais tenez-vous prêts, sait-on jamais ! En attendant, on a quelques tips pour vaincre le légendaire Suicune - et c'est cadeau.