Pokemon Go : Raikou débarque en Europe, comment battre le chien légendaire ?

Troisième et dernière ligne droite pour acquérir les chiens légendaires dans Pokémon Go ! Après avoir pu partir à la chasse de Entei à la fin de l'été, c'était Suicune qui était disponible pendant ce dernier mois dans le jeu de Niantic. Vous avez eu le temps de l'attraper à l'aide de Honor Balls ? On espère pour vous ! Car comme prévu, après ce 31 octobre, Suicune a laissé sa place au dernier des trois chiens légendaires : Raikou. En effet, depuis quelques heures et après la dernière rotation, le Pokémon légendaire de type Electrik est disponible dans toutes les arènes en Europe et cela pendant 1 mois. Comment vaincre facilement ce Pokémon dans un Raid ? Découvrez tous nos conseils !

Dresseurs, ne soyez pas surpris. Raikou a été aperçu dans des Arènes proches de vous ! Gardez l'œil ouvert et vos Pokémon prêts ! pic.twitter.com/zlxhQSjJbj — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) 1 novembre 2017

Après Électhor, Raikou est donc le deuxième Pokémon légendaire de type Electrik a faire son apparition dans Pokémon Go. Mais méfiez-vous, il est plus coriace que l'oiseau légendaire ! Vos meilleurs atouts pour vaincre Raikou facilement dans Pokémon Go ? Les Pokémon de type Sol, qui résistent très bien aux attaques de type Electrik et qui sont les mieux placés pour attaquer. Oubliez surtout les Pokémon de type Vol et de type Eau, Raikou n'en fera qu'une bouchée ! Plus concrètement, on vous conseille de former votre équipe avec Grolem, Rhinoféros (les deux meilleures options contre Raikou), Sablaireau (avec l'attaque Tir de Boue de préférence), Donphan (top en défense) et en second choix Dracolosse, Tyranocif et Pyroli feront toujours partie de vos meilleurs alliés. Bonne chasse à tous et courage pour ajouter Raikou à votre Pokédex ! Patience également, la troisième génération sera bientôt là.