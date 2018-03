Ça faisait maintenant 4 jours qu’on ne vous avait plus parlé de Pokemon Go, on sait, vous n’étiez pas bien depuis ! Allez on va en reparler, et on va parler cette fois de… Lugia ! Si Lugia n’évoque rien pour vous, passez votre chemin car on va parler sérieux deux minutes. Lugia, c’est le Pokemon légendaire de type Vol et Psy, qui était déjà disponible avant dans Pokemon Go ! Jusqu’au 2 avril, cette petite merveille de Pokemon est à nouveau disponible et capturable en tant que boss de raid. Pardon pour les termes un peu techniques, mais on parle avec des pros'.

On sait comment capturer Lugia !

Pour le capturer, ou la capturer, on connait pas trop le genre, il faudra compter sur vos coéquipiers ! Donc tout seul, oubliez. Autre astuce, il faut miser sur des Pokemon puissants d’attaques de type Electrik, Roche, Spectre ou Ténèbres. Enfin, toujours bien faire le plein de balls et de baies, c’est la base quoi allô ! Voilà, votre destin est dans vos mains, on ne peut plus rien pour vous !