C'est l'un des Pokémon les plus attendus de la 2 ème génération. Si le jeu Pokémon Go a retrouvé un nouveau souffle grâce à l'arrivée des inespérés Légendaires depuis pile une semaine, certains fans restent des éternels insatisfaits... Pourquoi cela ? Car le 22 juillet dernier, ce sont seulement Artikodin et Lugia qui ont fait leur apparition dans les arènes, dans le but que des milliers de dresseurs les capturent après de longs combats acharnés. On sait aussi depuis peu que Sulfura et Electhor seront les prochains Légendaires à être intégrés au jeu, mais subsiste une question : qu'en est-il du majestueux Ho-Oh ? Plusieurs indices laissent envisager son arrivée pour la mi-août.

Va-t-il bientôt remplacer Lugia dans les arènes ? D'après le site ultra-fiable Pokémon GO Hub, Ho-Oh pourrait arriver dans le jeu mobile en même temps que l'événement Pokémon Go Stadium, soit le 14 août 2017. Chez Virgin Radio, cette hypothèse nous semble plus que probable puisque ça coïncidera avec le départ de Electhor (disponible du 7 au 14 août). De plus, on aperçoit l'ombre de Ho-Oh dans cette vidéo-teaser datant du 30 juin qui met en scène un Pikachu avec la casquette de Sacha (qui n'était pas annoncé à l'époque mais qui a finalement été intégré quelques jours plus tard avec la mise à jour). Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour compléter très prochainement sa collection de Légendaires ! Encore faut-il avoir la meilleure équipe possible pour les battre !