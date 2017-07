Niantic fait durer le plaisir un peu plus longtemps ! Ça fait déjà trois jours que tous les fanatiques de Pokémon Go courent un peu partout dans l'espoir de capturer les deux Pokémons Légendaires disponibles depuis le week-end dernier ! Que ça soit Artikodin ou Lugia, les attraper n'est pas une tâche aisée... Et dans ce cas-là, l'union fait la force ! Suite au festival qui a tourné au cauchemar à Chicago, des récompenses avaient été déverrouillées pendant 48 heures (bonus de bonbons, bonus d'XP, bonus de poussières d'étoiles, bonus de distance pour l'éclosion des oeufs et les bonbons compagnon, bonus sur le taux de rencontre des Pokémon sauvages). Et si l'événement devait se terminer en début de semaine, il est finalement prolongé jusqu'à ce week-end. Une excellente nouvelle pour tous les dresseurs en herbe !

Tous ces bonus sont prolongés de 72 heures, autrement dit jusqu'à la nuit de vendredi à samedi ! Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle : les raids légendaires continuent eux aussi jusqu'à la même date. Une bénédiction pour tous les joueurs de Pokémon Go quand on voit à quel point il est difficile d'attraper Artikodin et Lugia du premier coup, à moins d'avoir beaucoup de chances ! D'ailleurs, Virgin Radio vous donnait son astuce pour battre les Légendaires plus facilement avec une équipe de choc. Un autre petit conseil : pour Artikodin on vous recommande d'être minimum 8 par raid, 12 pour Lugia qui est encore plus fort et donc plus difficile à vaincre. Bonne chasse à tous !