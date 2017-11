Pokemon Go : Les nouveaux avantages pour les Raids après la mise à jour

Après un événement riche en captures et bonus en tous genres pour Halloween, Pokémon Go essaie toujours de fidéliser ses joueurs à travers le monde. Et l'intérêt pour le jeu mobile devrait se renouveler prochainement avec l'arrivée de la 3 ème génération (dont on a eu un aperçu à Halloween) et d'un événement spécial pendant la période de Noël ! Pour le moment, Niantic vient de proposer une nouvelle mise à jour qui rectifie pas mal de bugs et apporte de nouveaux avantages concernant les Raids EX (pour capturer Mewtwo) mais aussi les Raids lambda. Découvrez tout de suite quels changements ont été faits dans Pokémon Go avec cette MAJ !

Dresseurs, nous voulons vous donner une mise à jour sur les Raids. https://t.co/aP1zLOLILw pic.twitter.com/xBUsAeDRa2 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) 22 novembre 2017

Les Raids EX auront lieu le plus souvent dans les Arènes situées dans les parcs et les lieux sponsorisés.

Les Dresseurs qui ont complété un plus grand nombre de Raids sont plus susceptibles d'être invités aux Raids EX.

Les heures de lancement des Raids EX prennent maintenant en compte les temps populaires des Raids dans l’Arène concernée.

Les Dresseurs invités aux Raids EX recevront des notifications in-game si le Raid EX est annulé.

Les Dresseurs recevront des pass Poussières Étoile et Raid Premium lorsqu'un Raid EX est annulé.

Les Dresseurs recevront dorénavant des Baies Framby Dorées pour avoir complété des Raids.

Le nombre de Potions et de Rappels attribué aux Dresseurs pour avoir complété un Raid diminuera légèrement, mais la qualité des Potions augmentera.

La probabilité de recevoir des Machines Techniques Rapides et Chargées pour compléter un Raid de Niveau 3 ou de niveau supérieur, a augmenté.

Les Dresseurs recevront maintenant des Poussières Étoiles pour leur participation à un Raid, qu'ils gagnent ou qu’ils perdent la bataille.

Vous l'aurez compris : pas mal de nouveautés et de petits détails (qui ont leur importance) pour les utilisateurs quotidiens de Pokémon Go ! Espérons que prochainement Niantic permette une capture de masse de Pokémon rares de la 1ère et 2ème générations afin que tous les dresseurs complètement leur Pokédex. En attendant, n'hésitez pas à battre et attraper le chien légendaire Raikou toujours disponible en Europe !