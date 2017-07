Une apparition inespérée... Depuis que 80 Pokémon de la deuxième génération ont été ajoutés dans le jeu mobile le plus addictif de ces douze derniers mois, il s'en est passé des choses ! Si la plupart des mises à jour de Niantic sont généralement minimes, le dernier événement marquant dans Pokémon Go était sans conteste l'arrivée des Raids où plusieurs joueurs peuvent s'unir dans un seul et même but : battre puis capturer un Pokémon (plus ou moins rare). Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises... Ça y est c'est officiel : Les Pokémon Légendaires vont enfin débarquer dans le jeu et seront capturables dès... ce week-end ! Une nouvelle qui a l'effet d'une bombe pour tous les fans qui, clairement, n'attendait que ça ! Découvrez le teaser excitant qui annonce leur venue tout de suite !

C'est pendant le Pokémon Go Fest de Chicago que les Légendaires feront leur première apparition dans le jeu, ce samedi 22 juillet. Et pour le commun des mortels ? Si les joueurs sur place parviennent à relever tous les défis proposés durant l'événement, un premier Pokémon Légendaire se montrera, et sera ensuite disponible dans les Raids aux quatre coins du globe. La suite est encore plus intéressante ! Dès le dimanche 23 juillet, partout dans le monde, les joueurs auront la chance de s'allier avec leurs amis pour se frotter aux Raids des Légendaires. Attention cependant, les Légendaires capturés pourront t'aider dans les Boss de Raid et les combats d'Arènes, mais en revanche, impossible de les placer en défense dans celles-ci. On ignore encore si Artikodin, Sulfura, Electhor, Mewto, Mew, Raïkou, Enteï, Suicune, Lugia, Ho-Oh et Célébi seront tous disponibles ou seulement une partie d'entre eux. Le mieux, c'est de le vérifier soi-même dès ce week-end !