Difficile de ne pas s'en souvenir : il y a un peu plus d'un an (le 6 juillet 2016, pour être exact), Pokémon Go débarquait (enfin) en France. Avant de conquérir l'hexagone, le jeu avait déjà fait sensation dans le monde entier et on ne comptait plus les joueurs qui couraient dans les parcs, téléphones en main. Un an plus tard, à Chicago, un festival était censé marquer le premier anniversaire du jeu. Sur le papier, tout était parfait. Oui mais, sur le papier seulement.

Parce qu'il faut bien relancer l'engouement (c'est l'éternel problème avec Pokémon Go), Niantic proposait même de nouveaux Pokémon aux joueurs (légendaires, évidemment). Pour couronner le tout, le Pokemon Go Fest a donc été imaginé à Chicago. Organisé en plein air, ce dernier devait permettre aux 20 000 festivaliers présents de travailler en équipe, de gagner des bonus et même de capturer ces fameux Pokémon légendaires. On vous l'accorde, un festival pareil ne se manque pas - surtout quand les billets sont à 20 dollars. Résultat, il y avait tellement de monde que tous les joueurs n'ont pas pu entrer tout de suite sur le site. Et encore, s'il n'y avait que ça ! Même si l'attente fut longue pour les festivaliers, ceux qui ont pu entrer ont également eu leur lot de problèmes. Vous le savez, pour jouer à Pokemon Go, il faut une connexion internet. Jusque là, tout va bien. Mais imaginez 20 000 personnes connectées en même temps...

Il est là il est beau mais le serveur est aux fraises. Impossible d'accéder à l arène ! #PokémonGo pic.twitter.com/3bT8Lj2fSo — RYoGA (@RYoGA_Online) 23 juillet 2017

Et ça ne s'arrête pas là. Alors que certains joueurs ne pouvaient même pas lancer l'application, ceux qui ont la chance de pouvoir se connecter n'étaient pas au bout de leurs peines : il y avait ceux qui ne pouvaient pas ouvrir leur compte et puis ceux qui rencontraient un bug faisant planter le jeu. Dure journée pour Niantic, donc. Pour se faire pardonner, les organisateurs n'y sont pas allés de main morte : remboursement des places, 100 euros à dépenser dans la boutique du jeu ET la possibilité d'obtenir le Pokémon légendaire Lugia. Avec la chance, l'an prochain, Niantic se préparera un peu mieux.