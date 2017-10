Pokemon Go : La troisième génération arrive (enfin) !

Chargez vos smartphones, préparez vos Pokéballs et tenez-vous prêts : on savait que pour Halloween Pokémon Go réserverait quelques surprises (comme ce fut le cas l'an passé) mais visiblement, les joueurs devraient recevoir un beau cadeau d'ici peu : les Pokémon de la troisième générations devraient bel et bien faire leur apparition dans le jeu ! L'idée était déjà bien présente, surtout depuis que des lignes de code allant en ce sens avaient été interprétées. Mais cette fois, on estime que leur introduction se fera d'ici la fin du mois.

Pokemon Go prépare Halloween

Autre indice qui met la puce à l'oreille des joueurs les plus tenaces : l'affiche de l'évènement Halloween. Evidemment, on y retrouve des Pokémon du type spectre. Mais l'on remarque aussi Polichombr, Branette, Skelénox et Téraclope - des Pokémon issus des versions Rubis et Saphir. Si ces hypothèses se vérifient (et il y a de très grandes chances pour que ce soit le cas), ne vous attendez pas à tous les voir débarquer d'un coup ! Les Pokémon de la 2ème générations ayant été introduits en deux temps, il faudra s'attendre à la même tactique concernant la 3 ème. Mais la bonne nouvelle, c'est que la première vague débarquerait donc pour Halloween. On vous le répète, soyez-prêts ! Vous ne voulez pas manquer ça, si ?