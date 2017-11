Pokemon Go : Ho-Oh Shiny prêt à débarquer dans le jeu ?

Sortez vos pokéball et votre plus belle casquette de dresseur, un nouveau légendaire pourrait faire son entrée dans Pokémon Go et pas des moindres ! Après l'arrivée de Raiku il n'y pas si longtemps, c'est Ho-Oh qui pourrait bien venir rôder autour de vous. Evidemment, il ne faut pas crier victoire trop vite. Pour l'heure, rien n'a été confirmé par Niantic. En fait, c'est sur Reddit que l'information s'est propagée : un utilisateur (nommé Chrales) a posté sur le réseau social une capture d'écran de ce qu'il avait trouvé en farfouillant un peu dans le code de Pokémon Go. Et là, surprise !

Ho-Oh arrive !

Le pokémon de deuxième génération bientôt dans le jeu ?

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la version Shiny de Ho-Oh devrait même débarquer. Evidemment, il faudra faire preuve de patience : avant de le voir arriver, encore faut-il avoir la confirmation de son intégration. Mais ces captures nous laissent optimistes. Dans la mesure où rien n'est trop beau pour garder le plus de joueurs actifs possible, il y a des chances pour que la rumeur se vérifie. Mais d'ici là, on vous laisse vous entraîner un peu avec Suicune : si vous voulez vaincre le légendaire, voici la marche à suivre.