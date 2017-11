Pokemon Go : Ho-Oh disponible dans le jeu pour une durée limitée

Tout le monde l'attendait depuis des lustres, il est enfin arrivé ! Après Artikodin, Sulfura, Electhor, Lugia, Entei, Suicune et Raikou, c'est enfin au tour du légendaire Ho-Oh de faire une arrivée fracassante dans Pokémon Go ! Attendu comme le messie par des millions de dresseurs à travers le monde, c'est en effet aujourd'hui que Ho-Oh débarque dans le jeu mobile conçu par Niantic. Le Pokémon légendaire fait son apparition juste après le challenge de capture mondial requérant d'attraper 3 milliards de petits monstres en un temps défini. Une belle surprise de taille pour tous les fans !

Ho-Oh débarque dans Pokémon Go

L'arrivée inespérée de Ho-Oh dans Pokémon Go n'était pas prévue à l'origine, elle résulte d'un cadeau de Niantic après l'accomplissement du défi mondial lancé aux dresseurs. Et c'est tant mieux ! Il ne faudra cependant pas trop traîner pour tenter de battre et capturer Ho-Oh dans les Arènes du monde entier puisque le Pokémon légendaire sera disponible dès aujourd'hui jusqu'au mardi 12 décembre 2017. Eh oui, tout les bonnes choses ont malheureusement une fin... Un petit cadeau de Noël avant l'heure ! Découvrez également les avantages de la nouvelle mise à jour pour les Raids.