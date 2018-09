Pokemon Go : de nouveaux Pokémon pour la rentrée ! 

C'est sans doute l'annonce espéré pour tous les fans de Pokemon et surtout, ceux du jeu Pokemon Go. En effet, les aficionados de l'application pourront se réjouir l'arrivée de deux nouvelles formes Pokemon. Désormais disponible, Caninos Shiny aka l'évolution d'Arcanin. Le Pokemon feu de la première génération se dévoilera à vous lors de la mission "Utiliser 10 baies pour capturer des Pokemon". La technique pour le capturer ? Inconnue, encore ! Il faudra donc compter uniquement sur vos talents. Ce dernier ne sera pas le seul à faire son apparition car Niantic a également confirmé que la troisième forme de Spinda fait partie des petits nouveaux.

Autre surprise pour finir l'été en beauté, un bonus ingame. Jusqu'à demain, Niantic vous offre la possibilité de gagner trois fois plus de Poussière d'Etoiles par capture de Pokemon et deux fois plus à chaque éclosion. Trop généreux ! On espère que cela vous ravis. Amateurs de chasse aux Pokemon, à vos smartphone !