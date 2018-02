Pokemon Go : De nouveaux Pokémon débarquent dans le jeu !

Si le froid ambiant vous a poussé à lâcher Pokémon Go (on n'a pas tous envie de braver le froid et la neige pour un Nosferapti et trois Roucools, entendons-nous bien), alors Niantic a peut-être trouvé de quoi vous motiver. Vous le savez peut-être, un leak avait annoncé - il y a quelques temps- l'arrivée de Morpheo et de Dexoys dans Pokémon Go. Et visiblement, l'application poursuit sur sa lancée : depuis quelques jours, de nouveaux Pokémon venant de la région d'Hoenn sont disponibles. Les dresseurs en herbes seront donc ravis d'apprendre que Rayquaza est d'ores et déjà en train de se balader tranquillement dans le jeu. Par contre, il ne sera disponible que jusqu'au 16 mars. En ce qui concerne Kyogre, ses jours sont comptés. Alors, on se dépêche !

Rayquaza est arrivé dans Pokémon Go

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, d'autres créatures sont également prêtes à se faire capturer : Drattak, Altaria et Métalosse pourraient bientôt venir compléter vos équipes ! Alors un conseil : faîtes le plein, couvrez-vous et dépêchez-vous !