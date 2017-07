Ça y est, c'est parti ! Depuis quelques heures désormais, les Pokémon Légendaires ont fait leur arrivée dans le jeu Pokémon Go qui compte toujours des milliers d'utilisateurs quotidiens. Alors, avez-vous déjà eu l'occasion de tenter l'expérience d'un Raid Légendaire aujourd'hui ? Loin d'être faciles, ces Raids vont donner du fil à retordre à tous les fans de Pokémon... On préfère vous prévenir, autant être nombreux (dix minimum) pour tenter de capturer Sulfura, Elekthor, Artikodin et les autres ! Comme chez Virgin Radio on est sympas, on vous donne quelques astuces pour augmenter vos chances de réussir chaque capture ! En effet, certains Pokémon sont très efficaces contre les Légendaires et on vous donne les listes juste en dessous.

Artikodin, Electhor et Sulfura de la première génération

Quelle est l'équipe idéale ? Selon un utilisateur du forum Reddit il s'agirait de : Grolem (meilleur atout contre les Légendaires), Rhinoféros, Amonistar, Tyranocif, Ectoplasma, Voltali et Florizarre. Pourquoi eux ? Car ils possèdent le plus de dégâts sur un type particulier. Maintenant, on vous donne quatre Pokémon spécifiques à utiliser contre chaque Légendaire. Mewtwo et Mew : Tyranocif (avec Morsur et Mâchouille) / Démolosse (avec Aboiement et Tricherie) / Cizayox (avec Taillade et Coup-Croix) / Ectoplasma (avec Ball'Ombre). Artikodin : Grolem (avec Jet-Pierres et Lame de Roc) / Amonistar (avec Jet-Pierres et Eboulement) / Pyroli (avec Roue de Feu et Surchauffe) / Tyranocif (avec Lame de Roc). Electhor : Grolem (avec Jet-Pierres et Lame de Roc) / Lippoutou (avec Souffle Glacé et Avalanche) / Cochignon (avec Avalanche) / Tyranocif (avec Morsure et Lame de Roc). Sulfura : Grolem (avec Jet-Pierres et Lame de Roc) / Amonistar (avec Jet-Pierres et Éboulement) / Simularbre (avec Jet-Pierres et Éboulement) / Tyranocif (avec Morsure et Lame de Roc).

Raikou, Entei et Suicine de la deuxième génération

La même chose pour les Légendaire de la 2 ème génération, c'est tout de suite ! Lugia : Ectoplasma (avec Ball’Ombre) / Tyranocif (avec Morsure et Mâchouille) / Voltali (avec Éclair et Tonnerre) / Démolosse (avec Aboiement et Tricherie). Ho-Oh : Grolem (avec Jet-Pierres et Lame de Roc) / Amonistar (avec Jet-Pierres et Éboulement) / Simularbre (avec Jet-Pierres et Éboulement) / Tyranocif (avec Morsure et Lame de Roc). Célébi : Cizayox (avec Taillade et Coup-Croix) / Insecateur (avec Piqûre et Coup-Croix) / Tyranocif (avec Morsure et Mâchouille / Ectoplasma avec Ball’Ombre). Suicune : Voltali (avec Éclair et Tonnerre) / Florizarre (avec Lance-Soleil) / Noadkoko (avec Balle-Graine et Lance-Soleil) / Empiflor (avec Tranch’Herbe et Lame Feuille). Raikou : Grolem (avec Tir de Boue et Séisme) / Rhinoféros (avec Tir de Boue et Séisme) / Tyranocif (avec Morsure et Lame de Roc) / Ectoplasma (avec Griffe Ombre et Ball’Ombre). Entei : Grolem (avec Tir de Boue et Séisme) / Rhinoféros (avec Tir de Boue et Séisme) / Amonistar (avec Pistolet à O et Hydrocanon) / Tyranocif (avec Morsure et Lame de Roc).