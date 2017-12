Pokemon Go : Certains Pokémon ne pourraient être trouvés que dans certaines régions

Ce n'est pas nouveau, Pokémon Go aime jouer sur la géolocalisation et dernièrement, avec la météo - quoique de ce côté là, quelques petits soucis ont été recensés par les utilisateurs. La bonne nouvelle pour les joueurs, c'est que quatre nouveaux Pokémon on été ajoutés. Mais (il y a toujours un "mais"), ces derniers ne seront disponibles que dans certaines régions. Ainsi, Negapi et Seviper ne sont disponibles qu'en Europe et en Asie tandis que Posipi et Mangriff, eux, ne sont disponibles que pour les joueurs résidants en Afrique et aux Etats-unis.

Evidemment, si vous ne comptez pas vous lancez dans un tour du monde tout de suite, sachez qu'il y a un espoir pour que ces quatre Pokémon soient rendus disponibles dans les semaines à venir par Niantic et ce, partout. La preuve, Canarticho a été vu en Europe. Alors il faudra s'armer de patience mais, ça arrivera sûrement !