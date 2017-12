Pokemon Go a encore des progrès à faire concernant la météo...!

Si vous êtes des habitués de l'application, alors vous savez que les récentes mises à jour de Pokémon Go promettaient (presque) monts et merveilles à ses utilisateurs. Nouveaux Pokémon, météo qui influe sur l'apparition des créatures...bref, que du positif. Alors évidemment, sur le papier, c'était beau. Clairement, on était à deux doigts de souhaiter qu'il pleuve, simplement pour augmenter nos chances de capturer un Pokémon de type eau. Sauf que ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. En fait, les utilisateurs ont relevé quelques petits soucis avec l'application avant de les poster sur Twitter.

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application est supposée relever les conditions les plus extrêmes afin de conseiller aux joueurs de ne pas sortir. Le problème c'est que visiblement, les conditions sont (presque) toujours extrêmes - du moins, pour quelques joueurs. « Pokémon Go ne semble pas apprécier ces conditions. Les conditions climatiques sont potentiellement dangereuses — faites attention ! Renseignez-vous auprès des services météo pour plus de détails », ont pu lire certains. Les erreurs varient selon le lieu : par exemple, à Toronto, les joueurs sont les plus touchés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il yneige en hiver. Sauf que la neige en hiver au Canada, ce n'est pas ce que l'on pourrait qualifier d'extrême. Ce serait plutôt normal. « Si la neige est considérée comme un climat extrême et que Niantic empêche l’apparition de Pokémon dans ces conditions alors on ne verra jamais de Pokémon de type Glace à moins qu’ils ne revoient les mécaniques de climat », a commenté un joueur sur Reddit.

L'idée était bonne mais clairement, il y a encore quelques réglages à faire !