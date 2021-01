Pokémon fête ses 25 ans avec Katy Perry

Tout cela ne nous rajeunit pas mais Pokémon fête cette année ses 25 ans. Oui, Pikachu et son attaque éclair ont débarqué dans nos télévisions en 1996 et depuis, ils ne l'ont jamais vraiment quittée. Et pour marquer le coup, Pokémon a choisi d'unir ses forces à celles du Groupe Universal Music. Résultat, quelques grands noms de la musique devraient participer à un projet plus que spécial. "Pokemon travaille avec de grands noms de l'industrie musicale - des artistes émergeants et des artistes primés- dans le cadre d'un programme intitulé P25 Music". Si pour l'heure la totalité des noms n'a pas encore été dévoilée, l'on sait que Katy Perry fait partie du projet. Et ça tombe bien puisque l'interprète de Smile se considère comme une véritable passionnée.

"Pokémon a été une constante dans ma vie", confie l'artiste. "J'ai joué aux jeux vidéos originaux, échangé des cartes à l'école et chassé des Pokémon dans la rue avec Pokémon Go. J'ai même visité le café Pokémon au Japon alors que j'étais en tournée ! C'est un honneur d'être choisie pour célébrer cette franchise qui m'a donné tant de joie en 25 ans".

En attendant de découvrir le projet, il faudra se contenter d'une courte vidéo teaser... patience, donc !