Pokemon : 3 nouveaux jeux débarquent sur Nintendo Switch !

Ça faisait si longtemps qu’on ne vous avait pas parlé de Pokemon, on le sait, vous n’étiez pas bien. On s’était quitté brusquement il y a un peu plus d’un mois sur du Pokemon Go et le retour de Lugia ! Sans oublier l’info majeure de la fin d’année 2017, Pikachu était devenu ambassadeur de la ville d’Osaka au Japon. Mais Pikachu et ses amis n’ont pas dit leur dernier mot et ils reviennent en force ! The Pokemon Compagny va proposer 3 nouveaux jeux sur la Nintendo Switch ! Pokemon : Let’s Go, qui sortira le 16 novembre, sera divisé en 2 versions, Evoli et Pikachu. Le concept reste le même, celui de choper les 151 monstres et affronter la Team Rocket ! Les 3 jeux ont été conçus dans le studio de développement Game Freak, créateur original de la licence. Mais ce n’est pas tout, pas la peine d’attendre le 16 novembre, car un premier jeu sort fin juin, et il est gratuit !

Ce jeu gratuit, c’est Pokemon Quest ! Un titre qui mélange action et RPG dans un monde cubique ! Disponible gratuitement en téléchargement, le jeu entraîne les joueurs sur l’île Trois-Dés. Des trésors, des affrontements de pokemon sauvages et même de la cuisine, pokemon Quest s’annonce très bien pour les fans de Pokemon. Le jeu a l’air simple, facile d’accès et devrait ravir les fans. Rendez-vous fin juin 2018 sur les plateformes de téléchargements !