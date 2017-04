Après l’excellent clip Part Of The Game dévoilé en exclu sur VirginRadio.fr, Point Point continue sur sa belle lancée et sort son nouveau single Hands qui montre la nouvelle direction musicale et visuelle du collectif parisien. Les vocales sont assurées par la Londonienne Denai Moore qu’on a pu découvrir sur l’album de SBTRKT, et il faut dire que ce titre électro pop est particulièrement efficace. Il devrait vous séduire sans problèmes par ses sonorités sensuelles et chaleureuses, en tout cas du côté de la rédac’, on ne s’en lasse pas ! Le clip très soigné aux allures cinématographiques de Hands a été réalisé par le Canadien Kristof Brandl. Ce n’est définitivement pas pour rien que Point Point sont les petits protégés de DJ Snake et Diplo !

Point Point fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui contribue à réinventer la French Touch et devrait faire beaucoup parler d’eux dans les mois à venir. On rappelle que leur single All This cumule pas moins de 5 millions de vues sur YouTube, nous ne sommes pas les seuls à être fan de leurs musiques énergiques et entêtantes !