Point and Kill par Little Simz, le coup de coeur de Manu dans le Virgin Tonic !

Vous le savez, Manu et la musique, c'est une longue et belle histoire. Ce matin, en plus d'aller nous chercher une pépite culte dans son téléphone, il nous fait découvrir son coup de coeur (et celui des paillettes), Point and Kill par Little Simz.

Ce qu'il faut savoir, c'est que Point and Kill vient d'une expression Nigerienne que l'on entend surtout chez les marchands de poissons. Avec ce morceau, Little Simz exprime ce qu'elle veut et elle le fait avec brio.

